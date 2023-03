Die 16-jährige Summer McIntosh hat in Toronto einen Weltrekord über 400 m Kraul aufgestellt.

Die Kanadierin schlug nach 3:56,08 Minuten an und unterbot die bisherige Bestmarke um 32 Hundertstel. McIntosh gilt als Schwimm-Wunderkind. Vergangenen Sommer gewann sie bei den Weltmeisterschaften in Budapest die Goldmedaillen über 200 m Delfin und 400 m Lagen. Als 14-Jährige nahm sie bereits an den Olympschen Spielen in Tokio teil und erreichte über 400 m Kraul den vierten Platz.