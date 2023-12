Schwimm-Ass Felix Auböck verpasst EM-Medaille über 400 m Kraul

Bucher bei Schwimm-WM auf Platz 7 im Delfin-Finale Der Tiroler Simon Bucher hat am Montag im Schwimm-WM-Finale von Fukuoka über 50 m Delfin Rang sieben belegt. Trotz gutem Start kam der 23-Jährige in 23,26 Sek. nicht an seinen am Vortag im Semifinale fixierten österreichischen Rekord von 23,05 heran.