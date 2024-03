Prominenter Todesfall erschüttert Red Bull

Red Bull trauert um einen seiner Sportstars: Gautier Sergent ist mit nur 47 Jahren verstorben.

Nach dem überraschenden Tod von Gautier Sergent herrscht bei Alinghi Red Bull Racing große Trauer. Mit dem Franzosen wurde dem Segelteam eine wichtige Führungsfigur entrissen – Sergent war als Lead Sail Designer hauptverantwortlich für den Segelbau.

Frau, Kinder und Team trauern

Wie Red Bull mitteilte, verstarb der Franzose im jungen Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts im Kreise seiner Familie. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder. "Unser tief empfundenes Beileid und unsere Gedanken sind bei seiner Familie", war in der Trauermeldung des Teams zu lesen.

In Sachen Segelbau galt Sergent als Meister seines Fachs. Alinghi hatte die Koryphäe für die Rückkehr in den America's Cup ins Boot geholt. Im April will Alinghi Red Bull sein neu entwickeltes Boot für den Cup erstmals präsentieren und vor Barcelona zu Wasser lassen. Die Segel wird Sergent maßgeblich mitentwickelt haben.