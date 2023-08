Das teilte sein Team Lotto-Dstny mit. Der 22-Jährige war am Mittwoch mit einem Auto kollidiert und hatte viel Blut verloren. Nach einer Not-Operation in Lier wurde De Decker in das nahe Universitätskrankenhaus seiner Heimatstadt Antwerpen verlegt. Dort wurde das Talent in ein künstliches Koma versetzt.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF