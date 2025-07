"Vier Mal gestorben!" UFC-Fighter aus Koma erwacht

Ben Askren musste sich im Frühjahr einer zweifachen Lungen-Transplantation unterziehen. Nun ist der 40-jährige Ex-UFC-Kämpfer aus dem Koma erwacht – und teilt seine Erfahrungen öffentlich.

In einem emotionalen Video auf Instagram spricht der US-Amerikaner über seine dramatischen Erlebnisse.

Kampf ums Überleben

Vor rund einem Monat wurde Askren mit einer schweren Lungenentzündung in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Es folgte ein banger Kampf um sein Leben. Erst jetzt meldete sich Askren selbst zu Wort – sichtlich gerührt und mit zitternder Stimme.

„Ich bin im Grunde viermal gestorben. Mein Herz stand 20 Sekunden lang still“, erzählt er. Auch körperlich hat ihn die Krankheit schwer mitgenommen. Auf der Waage zeigt sich das Ausmaß: 147 Pfund – etwa 66 Kilogramm. So wenig habe er zuletzt mit 15 Jahren gewogen. „Ich habe rund 50 Pfund in nur 45 Tagen verloren“, sagt Askren. „Es war ein echter Kampf.“

Erinnerungslücke über Wochen

An die Zeit zwischen dem 28. Mai und dem 2. Juli hat der ehemalige Profisportler keine Erinnerung. „Kein einziges Bild, keine Ahnung, was passiert ist. Es ist wie ein Film – einfach absurd“, so Askren. Das Tagebuch seiner Frau Amy habe ihm die fehlenden Tage rekonstruieren helfen.

Auffällig im Video ist ein Tracheostoma an seinem Hals – eine künstliche Öffnung zur Unterstützung der Atmung. Dieses medizinische Hilfsmittel zeigt, wie schwer sein Zustand gewesen sein muss.

Dankbarkeit und Emotionen

Besonders bewegt zeigt sich Askren über die Anteilnahme, die ihn erreichte. Immer wieder kämpft er mit den Tränen, wenn er davon spricht: „Es war fast so, als hätte ich meine eigene Beerdigung miterlebt.“

Seine Frau Amy hatte über Facebook regelmäßig über den Zustand ihres Mannes informiert. Auch auf Instagram finden sich inzwischen unzählige Genesungswünsche. UFC-Legende Mark Coleman schreibt: „Du bist so hart, wie es nur geht. Ich bete für dich.“ Und Miesha Tate meint: „So schön, dich sprechen zu hören, Ben – wir alle drücken dir die Daumen!“