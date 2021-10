Meister Graz in Champions-League-Vorrunde 0:3 abserviert

Der UVC Graz hat beim Debüt in der CEV Champions League einen Bauchfleck hingelegt.

Österreichs Volleyball-Meister verlor am Mittwoch das Vorrunden-Hinspiel in Nitra bei UJS Komarno glatt 0:3 (-18,-16,-24). Die junge Mannschaft von Trainer Robert Koch musste gegen den slowakischen Meister viel Lehrgeld bezahlen, lediglich im dritten Satz hielten die Österreicher die Partie länger mit. Die Hoffnungen liegen nun auf dem Rückspiel am 14. Oktober in Graz.

Die Grazer waren in der Slowakei wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Schon vor dem Spiel mussten sie den Ausfall von Diagonalspieler Lorenz Koraimann verkraften, dann verletzte sich just dessen Ersatzmann Michael Ladner bei einem Blockversuch und musste vom Feld. "Für das Team ist es nicht so einfach, den Hauptangreifer zu ersetzen", sagte Koch. "Wenn alle fit sind, lebt die Chance, in Graz das Duell noch drehen", gab er sich dennoch zuversichtlich.