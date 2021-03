TTC Wr. Neustadt hat vorzeitig das Finalturnier des Tischtennis-Europe-Cups der Männer erreicht.

Der Vorjahres-Viertelfinalist stieg nach einem 3:0 gegen das slowakische Team Vydrany zumindest als Vorrunden-Zweiter auf. Am Sonntag geht es um den (bedeutungslosen) Gruppensieg gegen Burgos (Spanien). Die Endrunde findet von 12. bis 15. Mai in Varazdin (Kroatien) statt. Für das Frauen-Finalturnier in Novi Sad (Serbien) sind Villach und Linz-Froschberg qualifiziert.