17-jährige Olympia-Seglerin ertrinkt bei Unfall

Tunis/Lausanne. Die 17-jährige Segel-Olympiateilnehmerin Eya Guezguez ist am Sonntag bei einem Trainingsunfall in ihrer Heimat ums Leben gekommen. Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag unter Beileidsbekundungen angab, war das Boot mit Guezguez und ihrer überlebenden Zwillingsschwester Sarra bei starkem Wind gekentert. Die Geschwister hatten bei den Sommerspielen im Vorjahr in Tokio im 49er FX den 21. Rang belegt.

Olympic sailor Eya Guezguez of Tunisia has died aged 17 following a training accident.



IOC President Thomas Bach said, "She was an inspiring talent and role model for her athletes’ generation."https://t.co/JoexN0E5UV