Bestätigt Fernando Alonso auf TikTok die Liebesgerüchte mit Taylor Swift?

Es ist das heißeste Liebesgerücht der Sportwelt: Fernando Alonso soll nach dem Liebes-Aus mit ServusTV-Lady Alexandra Schlager schon neu verliebt sein. Diesmal soll es dem Spanier niemand geringerer als Pop-Queen Taylor Swift angetan haben.

Seit dem Wochenende wird spekuliert ob Fernando Alonso wenige Wochen nach der Trennung von Servus-TV-Lady Andrea Schlager sein Herz bereits an die nächste Frau verloren haben könnte (oe24 berichtete). Niemand geringerer als Pop-Queen Taylor Swift soll es ihm angetan haben. Der Formel-1-Star heizt jetzt auf TikTok die Gerüchte mit einem Video weiter an.

Das Video zeigt den 41-Jährigen, wie er sich den Swift-Hit Karma anhört und im Anschluss keck in die Kamera grinst. Inklusive Herzchen in der Beschreibung. Doch damit nicht genug. Die Kommentare des Doppelweltmeisters lassen die Fans der 33-Jährigen US-Sängerin noch hellhöriger werden.

Kein schnelles Wiedersehen mit der Ex

Alonso kommentiert: "Feeling 33", was als Anspielung auf Swifts Song "22" verstanden werden könnte. Noch mehr hat sich Alonso bei seinem nächsten Statement wohl überlegt: "Race week era" ist zu lesen. Einerseits ein Hinweis an seine Fans, dass es am Sonntag (ab 13 Uhr im Sport24-Liveticker) die Formel-1-Pause mit den GP von Aserbaidschan zu Ende geht. Andererseits aber könnte man auch darunter verstehen, dass es ein Seitenhiebs auf Swifts aktuell laufende "Era Tour" ist.

Für TV-Lady Schlager bleibt rund um die Gerüchte der schwache Trost, dass sie ihrem Ex wohl so schnell nicht über den Weg laufen wird. Die nächsten beiden F1-Rennen überträgt der ORF, erst in Imola (So., 21. Mai, 15 Uhr) meldet sich ServusTV wieder aus der Boxengasse der Motorsport-Königsklasse.