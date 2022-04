Bodybuilding-Star stirbt mit nur 44 Jahren

Die Kraftsport-Welt trauert um Cedric McMillan. Der 44-Jährige starb laut einem Medienbericht an einem Herzinfarkt, während er auf einem Laufband trainierte.

Vor wenigen Monaten sprach der Bodybuilding-Star über Herz- und Atemprobleme, die wahrscheinlich durch Corona verursacht wurden. Daraufhin zog sich der US-Amerikaner wegen der gesundheitlichen Probleme aus dem Geschäft zurück. Er hatte aber eine Rückkehr in den professionellen Sport nie ausgeschlossen.

RIP Cedric McMillan. We are very sad to report that Cedric passed away at 44 years old. GI sends condolences to friends and family during this time. Full story here: https://t.co/c1eTtMoPnc#CedricMcMillan #RIP #bodybuilding #GenerationIron pic.twitter.com/3IFgZ61cgk