Die Wahl der Sportler des Jahres im Liveticker

Die gesamte rot-weiß-rote Sportwelt versammelt sich heute Abend in der Wiener Stadthalle. Der rote Teppich ist ausgerollt, der Champagner gekühlt und unsere Sportstars zeigen sich in ihrer schönsten "Wäsch". Im Sport24-Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Alle Jahre wieder versammelt sich das "who is who" der österreichischen Sportlandschaft in der Wiener Stadthalle. Der Grund? Wie jedes Jahr im Herbst wird der Niki, der heimische "Sport-Oscar" vergeben. Anders als in den Jahren zuvor haben die auf die Top 3 der Wahl reduzierten Sportlerinnen und Sportler die begehrte Trophäe allesamt noch nicht gewonnen.

Wer wird in wenigen Augenblicken den prestigeträchtigen Preis in den Händen halten?

Top 3 - "Sportlerin des Jahres":

Victoria Hudson (Speerwurd-Europameisterin)

Cornelia Hütter (Abfahrt-Kristallkugel)

Jessica Pilz (Klettern, Olympia-Bronze Boulder & Lead)

Top 3 - "Sportler des Jahres":