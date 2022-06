Einbruch in Ronaldo-Villa: Sechs Festnahmen

Der Ex-Weltmeister hatte das Haus Marco Verratti vom französischen Top-Fußballclub Paris Saint-Germain überlassen, dieser war aber zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Haus.

Madrid. Wenige Tage nach einem Millionen-Diebstahl in einem Ferienhaus des früheren brasilianischen Fußball-Stars Ronaldo auf Ibiza sind sechs Verdächtige festgenommen worden. Zwei von ihnen wurden im Hafen von Dénia im Osten Spaniens gefasst, die vier anderen im südspanischen Málaga, wie am Donnerstag aus Ermittlungskreise verlautete. Spanischen Medien zufolge handelt es sich mutmaßlich um eine Einbrecherbande aus vier Albanern, einem Rumänen und einem Spanier.

In Ronaldos Ferienhaus auf der Balearen-Insel war am Montag eingebrochen worden. Ronaldo hatte das Haus Marco Verratti vom französischen Top-Fußballclub Paris Saint-Germain überlassen, dieser war aber zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Haus. Die Einbrecher nahmen Medienberichten zufolge Schmuck und Bargeld im geschätzten Wert von drei Millionen Euro mit. Die Polizei habe einen Großteil der Beute gefunden.