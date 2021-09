× Erstes United-Training: Ronaldo fährt mit Protz-Karre vor

Ronaldo ist zurück auf der Insel! Zum ersten United-Training kam der Fußball-Star standesgemäß mit einem Luxus-Auto.

Superstar Cristiano Ronaldo erschien zum ersten Mal seit seinem Sensations-Wechsel am Trainingsgelände von Manchester United. Mit einem seiner Luxus-Wägen brauste der Portugiese auf den Parkplatz der "Red Devils". Im 200.000 Euro teuren Lamborghini fährt es sich bequem - den Daumen hoch gibt es für die neugierigen Paparazzi.

Schon am Dienstag wurde es für den 36-Jährigen ernst. Ronaldo machte erste Ballberührungen für seinen Herzensverein, auch ein Treffen mit Coach Ole Gunnar Solskjar stand auf dem Programm.

Die Atmosphäre auf dem United-Trainingsgelände schien gelockert, wie erste Fotos und Videos zeigen. Auf dem Rasen gab "CR7" dann Gas.

Schließlich will der Starstürmer für sein mögliches Debüt topfit sein. Schon am Samstag will Ronaldo gegen Newcastle (16 Uhr) sein Comeback im Old Trafford, seiner alten und neuen Heimstätte, feiern.