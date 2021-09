Verkaufsrekord: Fan-Hype um Ronaldo-Trikot

Cristiano Ronaldo ist zurück in Manchester und löst damit einen Hype um sein Trikot aus.

Die Sensations-Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist seit einer Woche offiziell. Zwölf Jahre nach seinem Abgang zu Real Madrid feiert der Portugiese sein Comeback bei den "Red Devils". Vergangenen Donnerstag wurden auch die Spekulationen um seine Trikotnummer beendet. Der fünffache Weltfußballer darf sein Markenzeichen, die Nummer 7, behalten! Dafür musste extra eine Ausnahmegenehmigung bei der englischen Premier League beantragt werden, da die Nummer zunächst von Stürmer Edinson Cavani besetzt war. Der Uruguayer wechselte auf die 21 - Ronaldo durfte "CR7" bleiben.

Einen Tag später ging dann der Trikotverkauf los - und der knackte sofort alle Rekorde. Wie man erwarten konnte gab es einen Fan-Ansturm auf das Ronaldo-Jersey. Zahlreiche Fans standen Schlange, um sich das begehrte Trikot mit der Nummer 7 zu sichern. Auch im Onlineshop wurde kräftig zugelangt.

Ronaldo-Trikot bringt 38 Millionen Euro Umsatz

Laut "lovethesales.com" brachten die Trikotverkäufe in den ersten zwölf Stunden einen Umsatz von 32,5 Millionen Pfund (38 Millionen Euro) ein. Aufgrunde der großen Nachfrage müssen sich die "Online-Shopper" jedoch gedulden. Der Klub erklärte bereits, dass die online bestellten Trikots erst Anfang Oktober bei den Fans ankommen werden.

Mit diesen Zahlen knackte der Premier-League-Klub einen Rekord: Noch nie hatte ein englischer Oberhaus-Verein in zwölf Stunden so viel Umsatz mit den Shirts eines einzelnen Spielers generiert.

Bis zu 400.000 Shirts gingen bislang "über den Ladentisch". Zum Vergleich: In der ersten Woche verkaufte Paris St.-Germain unglaubliche 800.000 Trikots von Top-Transfer Lionel Messi.

Nur sechs Euro für ManUnited?

Ronaldos Shirt kann man in ManUniteds Onlineshop um 108 Euro erwerben. Das Authentic-Shirt kostet 158 Euro. Allerdings geht der größte Teil der Erlöse an die Ausrüstern. So soll Manchester United nach Angaben der "BBC" nur knapp sechs Euro pro verkauftem Trikot erhalten.