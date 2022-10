Heikle Fotos: Neuer Wirbel um Tim Wiese

Dem ehemaligen Star-Tormann wird Nazi-Nähe vorgeworfen – Werder Bremen prüft nun heikle Fotos.

Der ehemalige deutsche Fußballtorhüter Tim Wiese sorgt erneut für Aufregung. Zuletzt waren Fotos, die den 40-Jährigen mit einem Mitglied eines rechten Motorrad-Klubs zeigen, aufgetaucht. Werder-Fans warfen ihrem ehemaligen Goalie deswegen „Nazi-Nähe“ vor – Wiese distanzierte sich daraufhin on einer Verbindung zum rechten Spektrum.

Tim Wiese, der sich klar gegen rechts positioniert, schlendert genüsslich mit Nazi Stefan Ahrlich über den Bremer Freimarkt. pic.twitter.com/F22bGbwVhW — Raucher Atze (@n1chtG4nd1) October 16, 2022

Neue Fotos bringen den Ex-Fußballer nun aber in Erklärungsnot. Darauf sieht man, wie Wiese auf dem Bremer Freimarkt in einer Gruppe steht, die zumindest zum Teil der rechten Szene angehört. Werder Bremen will die neuen Bilder nun prüfen und am Montag intern über die Causa beraten.