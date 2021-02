'Ibra' packt irres Karate-Tor im Training aus

Was für ein Treffer! Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic zeigte wieder einmal ein Gustostückerl im Training der "Rossoneri". In typisch akrobatischer Manier netzte "Ibra-Kadabra" ein. Es war nicht das erste Mal das der Schwede seine Biegsamkeit unter Beweis stellte. Bei seinem Liga-Comeback gegen Turin nach einer hartnäckigen Wadenverletzung waren schon beim Aufwärmen alle Blicke auf den Superstar gerichtet. Mit einem sehenswerten Kung-Fu-Kick machte sich der Schwede heiß auf seinen Einsatz.

Es ist fast schade, dass dieses Kunststück nur am Trainingsplatz zu sehen war - sein geniales Karate-Tor wird wohl aber nicht sein letztes fußballerisches Kunstwerk bleiben

Can a goal in training win the puskas ? #Ibrahimovic #ACMilan pic.twitter.com/9dH0iYJg3X