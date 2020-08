PSG-Trainer Tuchel bricht sich Mittelfuß

Verletzungssorgen auf der Trainerbank: PSG-Coach Thomas Tuchel erlitt einen Mittelfußbruch.

Paris Saint-Germains Trainer Thomas Tuchel hat sich wenige Tage vor dem Viertelfinalspiel der Fußball-Champions-League gegen Atalanta Bergamo am Fuß verletzt. Der 46-jährige Deutsche habe sich beim Sporttraining einen Mittelfußknochen gebrochen und den Knöchel verstaucht, gab der französische Meister am Freitag bekannt.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM August 7, 2020

Indes hofft PSG weiter auf einen Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappé. Laut französischen Medien ist noch unklar, ob der 21-Jährige am Mittwoch in Lissabon gegen Atalanta zur Verfügung steht. Mbappe hatte am 24. Juli im französischen Cupfinale gegen AS Saint-Etienne durch ein schweres Foul eine Knöchelverletzung erlitten.