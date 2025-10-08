Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ist Sportlerin des Jahres

Stephanie Venier ist bei der NIKI-Gala zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2025 gekürt worden. Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm ist die erste Skifahrerin seit neun Jahren, die diese Auszeichnung erhält.

Zum dritten Mal in Folge gibt es bei den NIKI-Awards einen Premieren-Sieger in der Kategorie Sportlerin des Jahres. Stephanie Venier sicherte sich in überzeugender Manier ihren ersten NIKI als Österreichs Sportlerin des Jahres 2025. Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm sammelte insgesamt 968 Punkte und wurde 99 Mal auf Rang eins gewählt.

Historischer Erfolg für Skifahrerin

Die Tirolerin ist die erste Skifahrerin seit neun Jahren, die als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde - zuletzt gelang dies 2016 Eva-Maria Brem. Insgesamt wandert der Titel zum 37. Mal ins Lager der Skifahrerinnen, was die traditionelle Stärke des österreichischen Skisports unterstreicht.

Polcanova und Flock auf Podest

Tischtennis-Einzeleuropa- und Doppel-Vizeweltmeisterin Sofia Polcanova landete mit 473 Zählern (39 Erstplatzierungen) auf Platz zwei. Skeleton-Europameisterin und Gesamtweltcupsiegerin Janine Flock rangiert knapp dahinter auf Platz drei mit 434 Punkten (27 Erstplatzierungen).