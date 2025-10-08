Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Stars & Sport
Sporthilfe-Gala 2025
© Gepa

NIKI-Gala 2025

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ist Sportlerin des Jahres

08.10.25, 21:55
Teilen

Stephanie Venier ist bei der NIKI-Gala zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2025 gekürt worden. Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm ist die erste Skifahrerin seit neun Jahren, die diese Auszeichnung erhält.

Zum dritten Mal in Folge gibt es bei den NIKI-Awards einen Premieren-Sieger in der Kategorie Sportlerin des Jahres. Stephanie Venier sicherte sich in überzeugender Manier ihren ersten NIKI als Österreichs Sportlerin des Jahres 2025. Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm sammelte insgesamt 968 Punkte und wurde 99 Mal auf Rang eins gewählt.

Historischer Erfolg für Skifahrerin

Die Tirolerin ist die erste Skifahrerin seit neun Jahren, die als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde - zuletzt gelang dies 2016 Eva-Maria Brem. Insgesamt wandert der Titel zum 37. Mal ins Lager der Skifahrerinnen, was die traditionelle Stärke des österreichischen Skisports unterstreicht.

Polcanova und Flock auf Podest

Tischtennis-Einzeleuropa- und Doppel-Vizeweltmeisterin Sofia Polcanova landete mit 473 Zählern (39 Erstplatzierungen) auf Platz zwei. Skeleton-Europameisterin und Gesamtweltcupsiegerin Janine Flock rangiert knapp dahinter auf Platz drei mit 434 Punkten (27 Erstplatzierungen).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden