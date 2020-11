Trauer um Maradona vor argentinischer Botschaft in Wien

Fußball-Stars, Vereine, Fans, Bischöfe, Promis: Die Liste der Trauer-Bekundungen nach dem Tod Maradonas reißt nicht ab. Auch in Österreich nehmen Anhänger Abschied.

Wien/Buenos Aires. Diego Maradona starb am Mittwoch an einem Herzinfarkt. Die Fußballwelt war geschockt! Einer ihrer Legenden ist mit 60 Jahren für immer gegangen. In den europäischen Bewerben gab es Trauerminuten vor den Spielen. Fans auf der ganzen Welt gedachten dem vielleicht besten Fußballer aller Zeiten. Fußball-Stars, Vereine, Fans, Bischöfe, Promis: Sie alle nahmen auf ihre Weise und mit ihren Worten und im Gedanken Abschied vom "Goldjungen", wie er in Argentinien genannt wurde.

Am Donnerstag, einen Tag nach seinem Tod, wurde Maradona, der legendäre Fußballer und argentinische Nationalheld, an der Seite seiner Eltern in einem Vorort von Buenos Aires bestattet. Auch in Wien war die Trauer groß. Ehemalige Legenden meldeten sich zu Wort um Maradona ihm seine letzte Ehre zu erweisen. So wie Fußball-Fans weltweit, gedachten ihn seine Anhänger in Wien. Vor die argentinische Botschaft im ersten Bezirk wurden Kerzen und Blumen hingestellt und Bilder angebracht. Erinnerungen an den genialen Fußballer mit einem bewegten Leben.

Im Video eines Leserreporters ist ein Lied über Maradona zu hören, während der Fan zur argentinischen Botschaft fährt und den Ort des Gedenkens besucht, um sein Idol zu verabschieden.

Maradona in Buenos Aires bestattet

Nach einem bewegten Leben zwischen Genie und Wahnsinn hat Diego Maradona seine letzte Ruhe gefunden. Einen Tag nach seinem Tod wurde der legendäre Fußballer und argentinische Nationalheld am Donnerstag an der Seite seiner Eltern bestattet.

An der Beisetzung auf dem Privatfriedhof Jardin de Bella Vista in einem Vorort von Buenos Aires nahmen nur seine Angehörigen und enge Freunde teil. Zuvor war der Sarg in einem Trauerzug vom Regierungspalast im historischen Zentrum von Buenos Aires zum Friedhof gebracht worden. Zahlreiche Fans säumten die Strecke und erwiesen ihrem Idol die letzte Ehre.

Den ganzen Tag über hatten Tausende Menschen im Regierungssitz Casa Rosada Abschied von Maradona genommen. Nachdem sie zum Teil stundenlang in der Schlange gewartet hatten, liefen sie an dem mit Trikots und einer Nationalflagge bedeckten Sarg vorbei. Viele bekreuzigten sich und warfen Blumen über die Absperrung. Dabei gab es massenweise Rufe wie "Danke, Diego" und "Ich liebe dich, Diego".