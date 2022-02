Verletzter Thiem auf Krokodil-Safari in den USA

Bis im März in den USA sein Comeback steigen soll, urlaubt und trainiert Dominic Thiem in den USA.

Dominic Thiem ist nach der verletzungsbedingten Absage seiner Südamerika-Tournee nun in den USA angekommen, wo er sich auf sein Comeback in Indian Wells vorbereitet. Doch bevor es ans Training geht, steht noch etwas Touri-Programm an: Auf Facebook postete Thiem ein Foto aus dem Everglades Nationalpark, wo er mit Krokodilen posiert. Dazu schreibt er: "Sehr besondere Umgebung, immer tolle Energie, Zeit in Nationalparks zu verbringen".

Auf dem Foto zu sehen ist deutlich seine getapete Hand: Eine Sehnenentzündung in der rechten Hand verhinderte zuletzt ein Comeback in Südamerika. Der 28-Jährige hat wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seit Juni des Vorjahres kein Spiel mehr bestritten.