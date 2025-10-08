Wolff, Stöger & Co. lassen Sporthilfe-Gala zur "Pärchennacht" werden

Liebe lag in der Luft als Mittwochabend in der Wiener Stadthalle Österreichs Sportler des Jahres 2025 gekürt wurden.

Glanz, Glamour und jede Menge Starpower! Alle Jahre wieder wird die Wiener Stadthalle zum Hotspot für die österreichische Sportelite. Einige Sportgrößen nutzten diesen Abend um ihre Liebsten auszuführen und die Gala in besonderer Begleitung erleben zu dürfen. So ließ es sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht nehmen, seine Susie auszuführen.

Die ehemalige Rennfahrerin durfte mit ansehen, wie ihr Gatte sich auf der "Straße der Sieger" verewigte und darüber hinaus den Special Award neben den Motorsportlegenden Helmut Marko und die Kategorie "Emotionalster Sportmoment des Jahres" präsentieren. Nach der Pflicht konnte das F1-Couple ausgelassen einen kinderfreien Abend genießen - Sohn Jack kam nicht mit zur Preisverleihung.

Hasenhüttl: "Monaco für mich kein Thema"

Liebe lag auch bei Rapid-Coach Peter Stöger in der Luft. Der sorgte auf dem Roten Teppich für einen liebevollen Moment mit seiner Uli. Denn Stögers Partnerin erlebte eine kleine Makeup-Panne - ihr Lippenstift war verwischt. Doch Stöger kam zur Rettung und wies seine glamouröse Begleiterin auf das harmlose Missgeschick hin.

© GEPA

© Gepa

Einen "Date-Abend" erlaubten sich auch Ralph Hasenhüttl und seine Sandra. Die scheint es zu genießen nach dem Trainer-Aus ihres Ehemannes beim VfL Wolfsburg im Mai mehr Zeit mit ihrer besseren Hälfte verbringen zu dürfen. Denn mit der Jobsuche hat Hasenhüttl es aktuell nicht eilig. "Nein, es gibt keine Jobsuche. Ich nutze die Zeit um mal solche Events zu besuchen und sie zu genießen", so der 58-Jährige.

Auch die möglicherweise bald offene Stelle als Trainer der AS Monaco - Adi Hütters Tage als Coach der Monegassen sollen laut Medienberichten bald gezählt sein - dürfte den Steirer nicht reizen. Hasenhüttl: "Aktuell ist es für mich kein Thema. Monaco war schon einmal ein Thema. Aber für mich im Moment nicht."