ATP Cup: Polen und Spanien im Halbfinale

Polen und Spanien haben beim ATP Cup der Tennis-Profis das Halbfinale erreicht.

Die polnische Mannschaft um den Weltranglistenneunten Hubert Hurkacz siegte am Mittwoch in Sydney gegen Argentinien mit 3:0 und schaffte damit als ungeschlagener Sieger der Gruppe D das Weiterkommen. Spanien schaffte gegen Serbien schon nach den Einzel-Siegen von Pablo Carreño-Busta und Roberto Bautista Agut die Entscheidung. Die Iberer und Polen kämpfen nun im direkten Duell um den Final-Platz.

Hurkacz besiegte Diego Schwartzman klar mit 6:1,6:4. Kamil Majchrzak setzte sich danach gegen Federico Delbonis mit 6:3,7:6(3) durch. Anschließend gewannen auch noch Szymon Walkow und Jan Zielinski das Doppel gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni mit 7:6(4),7:6(5). Für die Spanier schlug Carreño-Busta zunächst Flip Krajinovic 6:3,6:4, Bautista Agut gewann gegen Dusan Lajovic 6:1,6:4.

Um die anderen zwei Halbfinal-Plätze spielen am Donnerstag in der Gruppe B Titelverteidiger Russland und Italien sowie in der komplett offenen Gruppe C die USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada.