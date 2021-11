Zverev sicher im Halbfinale - Duell gegen Djokovic wartet

Nach Daniil Medwedew und Novak Djokovic hat sich auch der Deutsche Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin für das Halbfinale qualifiziert.

Der 24-Jährige setzte am Donnerstag sich in seinem letzten Gruppenspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:2, 6:4 durch und sicherte sich in der roten Gruppe den zweiten Platz hinter Medwedew. Zverev, der 2018 die ATP Finals gewonnen hat, trifft im Halbfinale am Samstag auf Novak Djokovic, der vorzeitig als Sieger der grünen Gruppe feststeht. Der Deutsche schaffte es auf dem Weg zu seinem Olympiasieg in Tokio die Weltnummer 1 zu schlagen, bei den US Open revanchierte sich dann Djokovic, als er sich - ebenfalls im Halbfinale - in fünf Sätzen durchsetzte.