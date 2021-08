Nadal mit frühem Aus in Washington

Tennis-Ass Rafael Nadal kommt bei seinem Comeback in Washington nicht über das Achtelfinale hinaus.

Das Tennis-Comeback von Rafael Nadal beim ATP-Turnier in Washington ist bereits im Achtelfinale zu Ende gegangen. Der Weltranglisten-Dritte aus Spanien musste sich am Donnerstag (Ortszeit) dem Südafrikaner Lloyd Harris mit 4:6,6:1,4:6 geschlagen geben. Harris liegt in der Rangliste auf Platz 50.



Nadal hatte nach seinem Halbfinal-Aus bei den French Open am 11. Juni für Wimbledon und die Olympischen Spiele abgesagt und kehrte erst bei dem mit rund zwei Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in der US-Hauptstadt auf die Tour zurück. "Ich muss weiter arbeiten", sagte der 35-Jährige.