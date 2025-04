Novak Djokovic sagt Masters-1000-Turnier in Rom ab

Djokovic verzichtet auf das Masters in Rom – laut Veranstalter ohne Angabe von Gründen.

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Rom überraschend abgesagt. Die Veranstalter des traditionsreichen Sandplatzturniers gaben die Entscheidung am Dienstag bekannt, nannten jedoch keine Gründe.

Formtief vor dem French Open

Der 37-jährige Serbe erlebt derzeit eine schwierige Saisonphase. In Monte Carlo und Madrid war für ihn jeweils bereits beim ersten Auftritt Endstation. Djokovic, Rekordsieger bei Grand-Slam-Turnieren, wartet 2024 weiterhin auf seinen ersten Titel – gut einen Monat vor dem Beginn der French Open.