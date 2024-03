Regen-Chaos in Indian Wells: Ofner-Auftakt verschoben

Nicht nur ÖSV-Star Manuel Feller, der sich durch die Slalom-Absage in Kranjska Gora die kleine Kristallkugel sicherte, wird vom Regen gebremst, sondern auch Tennis-Ass Sebastian Ofner. Sein Debüt-Auftakt in Indian Wells musste am Mittwoch aufgrund des schlechten Wetters verschoben werden

Das Erstrunden-Spiel von Österreichs Tennis-Ass Sebastian Ofner ist am Mittwoch in Indian Wells ins Wasser gefallen. Wegen Regens konnten nur neun Partien gespielt werden. Ofners Duell mit dem Kroaten Borna Coric wurde beim ATP-Masters-1000-Turnier auf Donnerstag (3. Match nach 20.00 Uhr MEZ/live Sky) verschoben. Rodionov bereits out Endgültig ausgeschieden ist hingegen Jurij Rodionov. Der als Lucky Loser noch ins Hauptfeld gekommene Niederösterreicher musste sich dem Ungarn Fabian Marozsan nach 71 Minuten glatt mit 3:6,2:6 beugen. Es war sein zweites Match in einem Masters-1000-Hauptbewerb nach dem Erstrunden-Aus in Madrid im Vorjahr.