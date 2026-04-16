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Verletzungsschock um Alcaraz – French Open in Gefahr
© Getty

Alarm

Verletzungsschock um Alcaraz – French Open in Gefahr

16.04.26, 12:51
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Hiobsbotschaft für Carlos Alcaraz: Der Weltranglisten-Zweite musste beim Heimturnier in Barcelona aufgeben. Weniger als sechs Wochen vor den French Open sorgt das für große Sorgen. Der Spanier zog nach seinem Auftaktsieg die Reißleine. 

Alcaraz brach Mittwochabend das ATP-Turnier in Barcelona ab. Grund sind Probleme im rechten Handgelenk, die bereits im Match gegen Otto Virtanen aufgetreten waren. „Ich werde das Turnier nicht fortsetzen können“, erklärte der 22-Jährige. Beim Return habe sein Handgelenk „nachgegeben“.

Nach Untersuchungen sei klar geworden, dass es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handelt als erwartet. „Ich muss auf meinen Körper hören, damit es mich in Zukunft nicht beeinträchtigt“, sagte Alcaraz. 

French Open in Gefahr

Wie lange der Spanier pausieren muss, ist offen. Damit steht nicht nur seine Titelverteidigung bei den French Open (24. Mai bis 7. Juni) auf der Kippe – auch der mögliche Titel-Hattrick ist in Gefahr. Eigentlich hätte Alcaraz am Donnerstag im Achtelfinale gegen Tomas Machac gespielt. 

Rennen gegen die Zeit

„Ich muss nach Hause fahren, um so schnell wie möglich mit meinem Team, den Ärzten und dem Physiotherapeuten mit der Genesung zu beginnen und für die anstehenden Turniere schnellstmöglich wieder so fit wie möglich zu werden – oder es zumindest zu versuchen“, erklärte Alcaraz. Ziel ist es, für die kommenden Turniere rechtzeitig fit zu werden. 

Rückschlag nach starkem Lauf

Alcaraz hatte in Barcelona seine Vorbereitung auf Paris fortsetzen wollen. Erst am Wochenende stand er noch im Finale von Monte Carlo gegen Jannik Sinner.

Mit einem Turniersieg hätte er zudem die Chance gehabt, die Nummer eins der Welt zurückzuerobern.

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