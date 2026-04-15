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Verletzungsschock um Alcaraz bei Barcelona-Start
© Getty

ATP-500

Verletzungsschock um Alcaraz bei Barcelona-Start

15.04.26, 14:03
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Schreckmoment beim Auftakt: Carlos Alcaraz musste sich in Barcelona behandeln lassen. Trotz Problemen gewann der Spanier gegen Otto Virtanen mit 6:4, 6:2.  Der Weltranglisten-Zweite gab danach vorsichtige Entwarnung. 

Alcaraz hatte vor allem im ersten Satz zu kämpfen. Beim Stand von 5:4 ließ er sich behandeln – Grund waren stechende Schmerzen im rechten Handgelenk und Unterarm. „Es war hart, ehrlich gesagt ein kleiner Kampf“, erklärte der 22-Jährige nach dem Match. 

„Einfach ein Unwohlsein“

Die Probleme führt Alcaraz auf die hohe Belastung zurück. Innerhalb weniger Tage absolvierte er mehrere Matches, zuletzt stand er noch im Finale von Monte Carlo, wo er sich Dauerrivalen Jannik Sinner geschlagen geben musste. „Es ist einfach ein Unwohlsein, das bei so wenigen Tagen Erholung auftaucht, wenn alles direkt aufeinander folgt.“

Nach der Behandlung fand der Spanier besser ins Spiel und dominierte den zweiten Satz klar. 

Entwarnung vom Topstar

Grund zur Sorge sieht Alcaraz aktuell nicht. Solche Beschwerden habe er bereits gekannt. „Diese Beschwerden hatte ich schon einmal, und sie haben nie zu etwas Ernstem geführt. Hoffen wir, dass es diesmal genauso ist.“ 

Fokus auf Erholung

Vor seinem Zweitrundenmatch am Donnerstag gegen Tomas Machac liegt der Fokus nun auf Regeneration. „Der Plan ist, wenn nötig zu pausieren – aber das Hauptziel ist, in bestmöglicher Verfassung auf dem Court zu stehen.“

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