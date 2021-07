Federer kassiert klare Pleite in Wimbledon

Roger Federer muss sich im Viertelfinale von Wimbledon geschlagen geben. Gegen den Polen Hurkacz setzte es eine klare 0:3-Niederlage.

Hubert Hurkacz hat erstmals im Laufe seiner Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Er schlug in der Runde der letzten Acht Roger Federer mit 6:3, 7:6 (4) und 6:0.

Hurkacz dominierte das Spiel von Beginn an, spielte stark - gegen einen am Ende jedoch angeschlagen wirkenden Federer. Der lag im zweiten Satz bereits mit Break in Führung, gab dieses jedoch aus der Hand. Der Tiebreak dann entscheidend: Beide Spieler gaben zu Beginn einefache Punkte her, bitter vor allem ein Ausrutscher und folgend ein verschlagener Smash von Federer zum 2:4 aus seiner Sicht. Hurkacz holte sich kurz später die 2:0-Satzführung.

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

In Durchgang drei spielte nur noch der Mann aus Polen gegen einen Roger Federer, der immer öfter falsch zum Ball stand, stets einen Schritt zu langsam wirkte.

Für Hurkacz ist der Halbfinaleinzug in Wimbledon der größte Erfolg seiner Laufbahn, nach dem Überraschungssieg in Miami im Frühjahr. Er trifft im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini und Felix Auger-Aliassime.

Zuvor hatten bereits Novak Djokovic und Denis Shapovalov das Halbfinale erreicht. Djokovic schlug Marton Fucsovics mit 6:3, 6:4, 6:4, Shapovalov siegte gegen Karen Khachanov mit 6:4, 3:6, 5:7, 6:1 und 6:4. Auch für den Kanadier ist es das erste Halbfinale bei einem Major-Turnier.