Corona-Pause für Nummer 2 der Welt

Daniil Medwedew hat sich mit Corona infiziert und muss für Monte Carlo absagen.

Die Nummer 2 der Welt kann nicht beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo antreten. Daniil Medwedew legte einen positiven Corona-Test ab. De Russe zeigte sich schwer enttäuscht. Im Fürstentum hätte er von einem Freilos in der ersten Runde profitiert: "Das ist eine grosse Enttäuschung. Mein Fokus gilt nun meiner Genesung und darauf, so schnell und sicher wie möglich auf die Tour zurückzukehren".

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021

Medwedew befindet sich in Isolation, seine Gesundheit wird von Ärzten überwacht.