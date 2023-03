Davis-Cup-Gruppen für Finalturniere stehen fest

Die erste Finalphase im Tennis-Davis-Cup 2023 wird in Manchester, Valencia, Bologna und noch einer zu bestimmenden kroatischen Stadt stattfinden.

Die Spiele der vier jeweiligen Vierergruppen werden vom 12. bis 17. September ausgetragen. Jeweils die zwei Gruppenbesten erreichen die Knock-out-Phase, die von 21. bis 26. November in Malaga ausgespielt wird.

Titelverteidiger Kanada trifft in der Gruppe A auf die gastgebenden Italiener, Schweden und Chile. In Gruppe B spielen die Schweiz, Australien, Großbritannien und Frankreich. In der Gruppe C empfangen die Spanier Serbien, Tschechien und Südkorea. Hier könnte es also zu einem Spitzentreffen zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic kommen. In Gruppe D spielen schließlich Kroatien, die Niederlande, Rekordsieger USA und Finnland. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Malaga. Eine Begegnung wird an einem Tag mit zwei Einzeln und einem Doppel gespielt. Österreich war in der Qualifikation an Kroatien mit 1:3 gescheitert.