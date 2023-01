Djokovic feiert 100. Sieg in Australien

Das Halbfinale des ATP-Tennisturniers in Adelaide bringt den Schlager Novak Djokovic gegen Daniil Medwedew.

Der topgesetzte Djokovic feierte am Freitag im Viertelfinale mit einem 6:3,6:4 gegen den kanadischen Wien-Finalisten Denis Shapovalov (Nr. 7) seinen 100. Karriere-Erfolg auf australischen Boden. Medwedew (3) hatte sich davor gegen den Russen Karen Chatschanow (8) mit 6:3,6:3 durchgesetzt.

Für Djokovic ist es eine besondere Rückkehr nach Australien. Vor einem Jahr hatte die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt wegen des Fehlens einer Impfung gegen das Coronavirus noch vor seinem ersten Spiel bei den Australian Open das Land verlassen müssen. Zuvor war sein Visum annulliert und eine Einreisesperre von drei Jahren verhängt worden. Das Einreiseverbot wurde von den australischen Behörden inzwischen aufgehoben. "Es ist großartig, wieder in Australien zu sein", hatte der Serbe nach seiner Ankunft in der vergangenen Woche gesagt. Um den zweiten Finalplatz in Adelaide spielen der US-Amerikaner Sebastian Korda - 7:5,6:1-Sieger gegen Jannik Sinner (ITA) - und der Japaner Yoshihito Nishioka.