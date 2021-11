Djokovic sorgt mit Corona-Aussagen erneut für Wirbel

Die Fragen nach seinem Impfstatus scheinen den Serben zu verärgern.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag nach seinem kampflosen Sieg gegen Gael Monfils, der Franzose konnte aufgrund einer Verletzung nicht antreten, lederte der Tennis-Primus gegen die Medien los. "Es gibt immer weniger freien Journalismus und Informationen. Es geht nur noch darum, Propaganda zu verbreiten, die einer Elite dient", so der Serbe beim letzten Masters-1000 Turnier des Jahres in Paris.

Auf Fragen zu seinem Impfstatus reagiert der Serbe chronisch allergisch. "Egal, ob ich 'ja', 'nein', 'vielleicht', 'weiß nicht' oder 'ich überlege' antworte...die Medien werden die Antwort umdrehen", zeigte sich der Weltranglisteerste genervt. Das ist Privatsache und gemäß Gesetz könnte ich jemanden dafür belangen, der mich danach fragt", so Djokovic abschließend. Grund für seinen Unmut könnte auch die Impfpflicht für Tennisspieler sein, falls sie bei den Australian Open 2022 an den Start gehen wollen. Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem hatte erst neulich sein Comeback nach Verletzung angekündigt und gleichzeitig seine Corona-Impfung öffentlich gemacht.