Doppel-Ass Marach beendet Karriere

Doppel-Spezialist Oliver Marach wird nach der Saison seine Karriere beenden.

Medienberichten zufolge wird der 40-Jährige Steirer nach der Saison seine Kariere beenden. Der ehemalige Doppel-Weltranglisten-Zweite will es zum Abschluss seiner erfolgreichen Laufbahn noch einmal wissen. Seine Ziele sind klar: Er möchte im Sommer bei den French Open, in Wimbledon, sowie bei den olympischen Spielen nocheinmal groß aufspielen. Auch beim Davis-Cup-Finalturnier am Jahresende würde der in Panama lebende Doppel-Spezialist antreten wollen, wenn ihn der ÖTV einberuft.