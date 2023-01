Favoritensterben bei Australian Open: Auch Medwedew raus

Das Favoritensterben bei den heurigen Australian Open nimmt kein Ende. Nach Rafael Nadal, Alexander Zverev und Casper Ruud verabschiedet sich der Russe Daniil Medwedew von den Australian Open.

Nach dem topgesetzten Rafael Nadal und dem Norweger Casper Ruud (2) ist den Australian-Tennis-Open am Freitag auch die Nummer sieben abhanden gekommen. Daniil Medwedew, Finalist der Jahre 2021 und 2022, scheiterte in der 3. Runde überraschend klar mit 6:7(7),3:6,6:7(4) an der US-amerikanischen Hürde Sebastian Korda. Souverän löste hingegen Stefanos Tsitsipas das Achtelfinalticket. Die Nummer drei des Turniers setzte sich gegen Tallon Griekspoor (NED) mit 6:2,7:6(5),6:3 durch.

Nächster Gegner Tsitsipas' ist am Sonntag Jannik Sinner, der gegen den Ungarn Marton Fucsovics ein starkes Comeback hinlegte und schließlich 4:6,4:6,6:1,6:2,6:0 siegte. Der 22-jährige Korda bekommt es mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun. Das Aus ereilte den Briten Cameron Norrie, der als Nummer elf gesetzt dem Tschechen Jiri Lehecka trotz zweimaliger Führung mit 7:6(8),3:6,6:3,1:6,4:6 unterlag.

Medwedew, heuer an siebenter Stelle gesetzt, verlor den ersten Satz gegen den US-Amerikaner Korda, die Nummer 29, nach 85 Minuten in einem Tiebreak-Krimi und gab den folgenden nach nur einem Break ab. Im dritten Durchgang schien sich der Russe mit einem Rebreak zum 4:4 und folgender 5:4-Führung zwar noch ins Spiel zurückzuarbeiten, im Tiebreak war dann Korda aber neuerlich der bessere Spieler. Der 22-Jährige steht erstmals im Australien-Achtelfinale.

Für den Sohn von Petr Korda, der die Australian Open 1998 für Tschechien gewonnen hatte, ist es der bisher größte Erfolg der Karriere. "Ein unglaubliches Match", sagte der Jungspund danach. "Ich habe gewusst, was zu tun ist, und habe daran festgehalten, auch als meine Emotionen mit mir Achterbahn gefahren sind", erklärte Korda, der sein Potenzial schon 2018 mit dem Gewinn des Juniorenbewerbs von Melbourne unter Beweis gestellt hatte.