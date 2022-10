Horror-Los für Thiem bei Wien-Spektakel

Die Auslosung für das traditionelle Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle meinte es mit den Österreichern nicht gut. Während auf Dominic Thiem zumindest in der ersten Runde ein machbares Los wartet, bekommen es Dennis Novak und Jurij Rodionov gleich zum Auftakt mit richtigen Hammer-Gegnern zu tun.

Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers in der Wiener Stadthalle mit dem US-Amerikaner Tommy Paul zu tun. Bereits in der zweiten Runde würde auf den zuletzt wieder deutlich besser aufspielenden Wien-Sieger von 2019 programmgemäß der topgesetzte Russe Daniil Medwedew warten. Ein hartes Auftaktlos erwischte Wildcardspieler Dennis Novak, der auf den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas trifft.

Jurij Rodionov fordert wie vor zwei Jahren Denis Shapovalov aus Kanada, Turnier-Debütant Filip Misolic den Argentinier Francisco Cerundolo. Hochkarätige Erstrundenpaarungen bilden Andrej Rublew und Diego Schwartzman sowie Hubert Hurkacz und Frances Tiafoe. Medwedew, die Nummer vier der Welt, beginnt gegen Nikoloz Basilashvili.

Weitere Österreicher wollen über Quali ins Hauptfeld

Der am Samstag in Antwerpen im Halbfinale spielende Thiem hat den aktuellen Weltranglisten-31. Paul im bisher einzigen Duell 2019 in Paris in vier Sätzen besiegt. Misolic verfügt noch über keine Erfahrung mit dem zuletzt zweimal von Thiem bezwungenen Cerundolo. "Das ist kein schlechtes Los, aber es wird sicher ein schweres Match", meinte der Steirer.

Rodionov darf sich neuerlich gegen Shapovalov beweisen. "Ein guter Zufall und eine spannende Auslosung, mal schauen, wie es dieses Mal ausgehen wird. Ich kann befreit aufspielen, weil ich weiß, ich habe ihn schon geschlagen. Das war damals mein erster ATP-Sieg. Ich bin schon heiß auf die Partie", betonte Rodionov.

Möglicherweise kommt noch ein weiterer Österreicher über die Qualifikation ins Hauptfeld, Lucas Miedler, Lukas Neumayer und Alexander Erler treten an. Mögliche Gegner von Qualifikanten sind unter anderem Grigor Dimitrow und Cameron Norrie.

Das Tableau der Erste Bank Open in Wien (ATP-500, 2,5 Mio. Euro) gemäß der Auslosung am Samstag:

Daniil Medwedew (RUS-1) - Nikoloz Basilashvili (GEO)

Dominic Thiem (AUT) - Tommy Paul (USA)

Filip Misolic (AUT-WC) - Francisco Cerundolo (ARG)

Cristian Garin (CHI) - Jannik Sinner (ITA-6)

Andrej Rublew (RUS-3) - Diego Schwartzman (ARG)

Grigor Dimitrow (BUL) - Qualifikant

Tallon Griekspoor (NED) - Marcos Giron (USA)

Qualifikant - Cameron Norrie (GBR-7)

Matteo Berrettini (ITA-8) - Daniel Evans (GBR)

Karen Chatschanow (RUS) - Qualifikant

Jurij Rodionov (AUT-WC) - Denis Shapovalov (CAN)

Qualifikant - Taylor Fritz (USA-4)

Hubert Hurkacz (POL-5) - Frances Tiafoe (USA)

Lorenzo Sonego (ITA) - Emil Ruusuvuori (FIN)

Filip Krajinovic (SRB) - Borna Coric (CRO)

Dennis Novak (AUT-WC) - Stefanos Tsitsipas (GRE-2)