Nadal bei Australian Open mit Kraftakt zu Auftaktsieg gegen Draper

Thiem und Grabher bei Australian Open vor Mammutaufgaben Aus rot-weiß-roter Sicht ist am Dienstag bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne "Austria Day". Österreichs einzige Einzel-Starter Dominic Thiem und Julia Grabher steigen nämlich an Tag zwei ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ein - und zwar als Außenseiter.