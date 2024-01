Nadal: Comeback-Termin fixiert

Rafael Nadal will beim ATP-Turnier in Doha auf die Tennis-Tour zurückkehren.

Der 37-jährige Spanier steht auf der Meldeliste für die Veranstaltung vom 19. - 24. Februar, wie die Organisatoren mitteilten. Nadal hatte zu Beginn des Jahres nach fast einjähriger Verletzungspause in Brisbane sein Comeback gegeben. Bei der Viertelfinal-Niederlage gegen den Australier Jordan Thompson zog er sich aber eine Muskelverletzung zu und sagte deshalb seinen Start bei den Australian Open ab.

Unterdessen steht in Melbourne die erste Halbfinalistin bei den Damen fest. US-Open-Champion Coco Gauff gewann am Dienstag in Melbourne ihr Viertelfinale gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk nach hartem Kampf mit 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. Gauff verwandelte nach 3:08 Stunden ihren ersten Matchball.

Die Nummer vier der Welt bekommt es nun am Donnerstag entweder mit Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus oder der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun. "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute alles auf dem Platz gelassen habe. Gegen Marta ist es immer schwer", sagte Gauff nach der intensiven Partie im am Dienstag mal wieder sehr heißen Melbourne.