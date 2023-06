Ofner fehlen zwei Siege für Wimbledon

Paris-Sensation Sebastian Ofner spielt auch auf Rasen groß auf.

Unsere neue Tennis-Nummer 1 kämpft derzeit beim Rasen-Challenger in Ilkley (GBR) um ein Wimbledon-Ticket. Der Turniersieger bekommt eine Wild Card beim Rasen-Klassiker in London. Im Viertelfinale ließ der Steirer US-Boy Denis Kudla keine Chance, fegte ihn mit 6:2, 6:2 vom Platz und steht bereits im Halbfinale. Im Showdown um das Finale trifft er auf den 23-jährigen Ungarn Zsobor Piros (ATP-123). Das einzige Duell der beiden fand auf Sand statt. In Oeiras (POR) gewann der Ungar 6:4, 6:2. Ofner will sich in Großbritannien revanchieren.

Ofner zittert noch um Wimbledon-Ticket

Nachdem die Nennliste für den dritten Grand Slam der Saison bereits vor den French Open veröffentlicht wurde, ist die aktuelle Nummer 81 der Welt auf der Warteliste für den Hauptbewerb. Allerding müssten insgesamt 15 Spieler vor ihm das Antreten absagen. Heißt: Wie bei der Achtelfinal-Sensation in Paris, müsste Ofner sich durch die Qualifikation kämpfen. Es sei denn, er gewinnt das Vorbereitungsturnier in Ilkley. Denn der Sieger hat einen Startplatz reserviert. Doch das wäre nicht der einzige Lohn. Gelingen dem Steirer, der 2017 bereits völlig überraschend in die 3. Runde von Wimbledon einzog, die zwei Siege in Ilkley klettert er auch in der Weltrangliste bis auf Platz 57. und wäre schon 125 Punkte vor Dominic Thiem, der sein Wimbledon-Ticket immerhin schon sicher hat.