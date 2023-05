Ofner & Novak jubeln: Vier Österreicher im Mauthausen-Viertelfinale

Auch Regen kann Thiem bei Heim-Challenger in Mauthausen nicht stoppen Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist ohne Probleme ins Viertelfinale des ATP-100-Challengers in Mauthausen eingezogen. Der topgesetzte 29-Jährige gewann am Mittwoch gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:1,6:4.