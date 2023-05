Thiem startet in Mauthausen souverän gegen Ujvary

Dominic Thiem ist zum Auftakt des Challenger in Mauthausen seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen den Qualifikanten Matthias Ujvary setzt sich Österreichs Tennis-Nummer1 klar mit 6:4, 6:2 durch.

Österreichs Top-Tennisspieler Dominic Thiem hat am Dienstag seine Auftakthürde beim Heim-Challenger in Mauthausen problemlos gemeistert. Der 29-Jährige gewann sein Auftaktspiel gegen den burgenländischen Qualifikanten Matthias Ujvary 6:4,6:2. Der topgesetzte Favorit stellte jeweils mit einem frühen Break die Weichen zum Satzgewinn, im zweiten Durchgang nahm er seinem 18-jährigen Gegner bei dessen Challenger-Hauptfelddebüt zum 5:2 ein weiteres Mal den Aufschlag ab.

Ebenfalls ins Achtelfinale bei diesem mit 118.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier eingezogen sind am Dienstag drei weitere Österreicher. Sebastian Ofner (Nr. 6) besiegte den Deutschen Louis Wessels 6;7(2),6;47:5, Dennis Novak (8) kam über den Franzosen Harold Mayot mit 2:6,6:2,6:2 hinweg, und Sandro Kopp überwand die bulgarische Hürde Alexander Lasarow nach einem 1:6,2:3 nach Aufgabe des Gegners.

"Der erste Schritt ist einmal gemacht", sagte Thiem im "on court"-Interview. Sollte er den Titel holen, könnte er sich in der Weltrangliste unter die Top 70 spielen. Nächster Gegner des 29-Jährigen ist am Mittwoch (nicht vor 14.30 Uhr) mit dem Argentinier Federico Delbonis ein etwas größeres Kaliber. Ofner trifft auf den Schweizer Damien Wenger (SUI), Novak ebenso am Donnerstag auf Kopp und die schon am Montag weitergekommenen Filip Misolic (5) und Gerald Melzer am Mittwoch auf den Rumänen Marius Copil (2. Match nach 10.00 Uhr) bzw. den Argentinier Facundo Bagnis (3).