Rublew heute Favorit auf Titel in Wien

Lucky Loser Sonego will Sensationslauf fortsetzen - Thiem-Bezwinger Rublew aber Favorit im Endspiel.

Thiem-Bezwinger Andrej Rublew, aber auch sein Finalgegner Lorenzo Sonego könnten am Sonntag (14 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) ein kleines Stück Geschichte beim Erste Bank Open schreiben. Der 23-jährige Weltranglisten-Achte wäre der erste russische Sieger überhaupt in der fast 50-jährigen Geschichte des Turniers. Im Weg steht ihm im Endspiel des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open "nur" noch der Italiener Lorenzo Sonego. Auch aus Italien hat es bisher in Wien keinen Champion gegeben.

Rublew - Sonego: -:-



Die Partie ab 14 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker: