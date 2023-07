Milliardärs-Tochter Pegula ist erste Wimbledon-Viertelfinalistin

Die als Nummer 4 gesetzte Milliardärstochter Jessica Pegula aus den USA und die Tschechin Marketa Vondrousova sind die ersten Viertelfinalistinnen beim mit 44,7 Mio. Pfund dotierten Tennis-Major in Wimbledon.

Pegula ließ Lesia Zurenko beim 6:1,6:3 in 75 Minuten keine Chance. Vondrousova hatte mit ihrer Landsfrau Marie Bouzkova beim 2:6,6:4,6:3 da mehr Mühe. Wegen der Regenverzögerungen kam das russische Wunderkind Mirra Andrejewa erst am Sonntag zum Drittrunden-Einsatz. Die 16-jährige Qualifikantin setzte mit dem sechsten Sieg in Folge ihre Serie fort: Sie bezwang ihre als Nummer 22 gesetzte Landsfrau Anastasia Potapowa mit 6:2,7:5. "Es fühlt sich unglaublich an", meinte Andrejewa, die auch schon bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier vor einigen Wochen in Paris aus der Qualifikation die dritte Runde erreicht hatte.

Damit hat die vor Wimbledon 102. den Platz in den Top 100 weiter abgesichert, sie trifft im Achtelfinale auf Madison Keys (USA). Ebenfalls erst ein Drittrunden-Spiel war die am Vortag abgebrochene Partie zwischen dem Bulgaren Grigor Dimitrow gegen den als Nummer 10 gesetzten Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner blieb auch in der Fortsetzung ohne Chance, Dimitrow fegte den Ex-Wien-Finalisten mit 6:2,6:3,6:2 vom "heiligen" Rasen. Der 32-jährige Dimitrow bekommt es nun im Achtelfinale in einem Generationenduell mit dem als Nummer 6 gesetzten Dänen Holger Rune zu tun, der zwölf Jahre jünger ist. "Er ist ein junger, talentierter und sehr gefährlicher Spieler. Aber das bin ich auch, abzüglich dem jung", scherzte Dimitrow noch auf dem Platz.