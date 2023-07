Ärger im Paradies? Wilde Gerüchte um Tennis-Traumpar Tsitsipas & Badosa in Wimbledon

Sie sind das Traumpaar der Tenniswelt: Stefanos und Paula Badosa. Doch während dem Krimi gegen Andy Murray tauchen Bilder auf, welche die Fans rätseln lassen.

Beziehungen zwischen den besten Tennisprofis der Welt sind keine Seltenheit.Früher haben es schon Stefi Graf und Andrew Agassi vorgemacht. Unter anderem folgten Dominic Tiem und Kristina Mladenovic. die vor wenigen Jahren die Schlagzeilen dominierten. Gael Monfils und Elena Svitolina sind mittlerweile verheiratet, doch das neue Traumpaar in der Tenniswelt heißt Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas.

SIe teilen ihre Leidenschaft und ihren Beruf, die Spanierin und der Grieche wollten in Wimbledon sogar im Mixed-Doppel antreten um gemeinsam den Titel zu holen. Scheint so, als würden die beiden auf Wolke 7 schweben. Sogar einen gemeinsamen Instagram-Account haben sich die beiden angelegt, um ihre Liebe mit den Fans zu teilen.

Zwischen die Nummer 35 der Damen-Weltrangliste und die Nummer 5 der Herren dürfte derzeit also kaum ein Blatt passen. Oder etwa doch? Denn während dem Fünfsatz-Thriller von Thiem-Bezwinger Tsitsipas gegen Loklamatador Andy Murray sind brisante Bilder aus der Familien-Box des Griechen aufgetaucht.

Schwiegervater sorgt für Ärger

Vor in etwa einem Monat haben die beiden ihre Beziehung offiziell bestätigt, doch schon jetzt dürften dunkle Wolken über aufziehen, die die Liebe auf den Prüfstand stellt. Während Stefanos Tsitsipas sogar von seiner "Seelenverwandten" schwärmt, hat diese offenbar schon jetzt Probleme mit dem Schwiegervater.

Paul Badosa already tired of her "father in law"? ????pic.twitter.com/jDAlMsOsDX — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 7, 2023

Denn während ihr Herzbube auf dem Centre Court im Tennis-Mekka um den Aufstieg in die dritte Runde kämpfte, war klar zu sehen, wie sie seinem Vater, Apostolos Tsitsipas, giftige Blicke zuwarf. Zu viel des guten für viele Fans. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass es hinter den Kulissen ordentlich krachen könnte. Badosa musste in der zweiten Runde des Grand Slams verletzt aufgeben, wird also auch in den nächsten Tagen gemeinsam auf der Tribüne mit dem Schwiegervater Platz nehmen.

Brisant ist vor allem, dass Apostolos enormen Einfluss auf seinen Sohn hat, als einer der engsten Vertrauten, haben sie gemeinsam den Weg an die Weltspitze des Tennis geschafft. Bleibt zu hoffen, dass es auf die Beziehung keine Auswirkungen haben wird. Ungeachtet der Spannungen hat Tsitsipas sein Spiel gegen Andy Murray gewonnen und trifft im Kampf ums Achtelfinale schon am Samstag auf den Serben Laslo Djere (alle Spiele in der Konferenz im Sport24-Live-Ticker finden Sie hier). Dieses Mal werden wohl noch mehr Blicke auf Badosa und Apostolos Tsitsipas gerichtet sein.