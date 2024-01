Schwärzler: Österreicher ist Nr. 1 der Junioren

Österreichs großes Tennis-Talent Joel Schwärzler hat am Montag einen Meilenstein erreicht.

Erst am Samstag feierte der Vorarlberger seinen 18. Geburtstag, nun soll er die neue Hoffnung des heimischen Tennis sein. Das Jungtalent, das von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer gecoacht wird, scheint als zweiter Österreicher überhaupt als Weltranglisten-Spitzenreiter der Junioren auf. Schwärzler hatte den Grundstein dazu mit seinem Sieg beim ITF World Tour Junior Finals in Chengdu gelegt, wo er als Nachrücker ins Feld überraschend den Titel geholt hatte.

Prominenter Vorreiter

Der 18-Jährige tritt damit in berühmte Fußstapfen: 1985 war es Thomas Muster gelungen, weltbester Junior zu werden. Er hatte im Jahr davor als 16-Jähriger auch schon seine ersten Matches auf ATP-Tour-Level gewonnen. Der heute 56-jährige Steirer gewann zehn Jahre später, als bis dato einziger ÖTV-Spieler, die French Open im Einzel und wurde am 12. Februar 1996 auch zur Nummer 1 der Welt. Schwärzler wird dieses Jahr auf Challenger- und Future-Ebene in den Männer-Tennis einsteigen.