Sensation! Nummer 204 der Welt haut Djokovic raus

Der Serbe Novak Djokovic bleibt vorerst bei 100 Turniersiegen auf der Tennis-Tour stehen.

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger unterlag am Samstag im Halbfinale des Masters-1000-Turniers von Shanghai dem Qualifikanten Valentin Vacherot 3:6,4:6, womit der Monegasse einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreichte. Aktuell in der Weltrangliste noch außerhalb der Top 200, wird er am Montag in den Top 60 stehen. Vacherot war nur als Quali-Ersatzmann in die China-Metropole gereist.

Es war das erste Duell des 26-Jährigen mit dem 38-jährigen Paris-Olympiasieger, nun spielt er um seinen ersten Titel auf der Tour. Besiegt Vacherot auch den Sieger des Duells seines französischen Cousins Arthur Rinderknech mit dem Russen Daniil Medwedew (Nr. 16), würde er in die Top 40 einziehen. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Serben Laslo Djere hat der Shootingstar fünf Gesetzte en suite besiegt, darunter außer Djokovic u.a. den kasachischen Kitzbühel-Sieger Alexander Bublik (14) und den Dänen Holger Rune (10). Inklusive Quali gelangen Vacherot in Shanghai acht Siege.

Im Halbfinale nutzte er auch physische Probleme des im Eröffnungssatz zweimal am Rücken behandelnden, als Nummer vier gereihten "Djokers". Er stützte sich im ersten Duell mit dem mit vier Titeln ausgestatteten Shanghai-Rekordsieger zudem auf sein gutes Service. Vacherot ist nun der erste ATP-Finalist aus Monaco sowie in der Geschichte von Masters-1000-Turnieren der Finalist mit dem höchsten ATP-Ranking, nämlich 204.