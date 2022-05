Spielerin trifft Kind mit Schläger

Paris. 2. Runde, dritter Satz und 0: 2: Irina-Camelia Begu geht wütend Richtung ihrer Bank und wirft ihren Schläger auf den Boden. Der springt direkt ins Publikum und trifft einen kleinen Jungen am Kopf.

Lucky not to have been ???????????????????????????????????? ????



Watch the moment as Irina-Camelia Begu throws her racquet into the crowd which caused a child in the crowd to cry ????#RolandGarros | #RG22 pic.twitter.com/hc7jAhy1Ba