Superstar Djokovic macht mit Trainer Ivanisevic Schluss

Überraschende Entscheidung beim Tennis-GOAT: Nach sechsjähriger Zusammenarbeit beschlossen das erfolgreiche Duo Novak Djokovic und Coach Goran Ivanisevic, getrennte Wege einzuschlagen.

In der ersten Woche von Wimbledon im Jahr 2018 schloss sich Ivanisevic dem Team von Djokovic an. Neun Grand-Slam-Titel und fünf Jahre später beschloss das durchaus erfolgreiche Tennis-Duo die Zusammenarbeit zu beenden. "Goran und ich haben vor ein paar Tagen beschlossen, nicht mehr zusammenzuarbeiten. Unsere Chemie auf dem Platz hatte ihre Höhen und Tiefen, aber unsere Freundschaft war immer felsenfest. Ich kann sogar mit Stolz sagen, Ich bin mir nicht sicher ob er es auch ist, dass wir nicht nur gemeinsam Turniere gewonnen haben, sondern auch einen Nebenkampf beim "Mensch ärgere dich nicht" ausgetragen haben... viele Jahre lang ", gab der Grand-Slam-Rekordsieger am Mittwoch auf Instagram bekannt.

Djokovic: »Sefinjo, liebe dich«

Vor allem das Aufschlagspiel von Djokovic sollte durch Ivanisevic verbessert werden. Dass daraus weit mehr Erfolge resultierten, brachten den 35-Jährigen in seiner emotionalen Abschiedsrede zum Schmunzeln. "Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich Goran einlud, Teil meines Teams zu werden. Es war im Jahr 2018 und Marian und ich waren auf der Suche nach Innovationen und einem Aufschlagzauber für unser Duo. Tatsächlich brachten wir nicht nur den Aufschlag, sondern auch jede Menge Lachen, Spaß, Nummer-1-Ranglisten, Rekorde und 12 weitere Grand-Slam-Turniere (und ein paar Finals) mit in die Geschichte ein. Sefinjo, danke für alles, mein Freund. Liebe dich", schrieb der aktuelle Weltranglisten-Erste.

Start ins neue Jahr nicht nach Wunsch

Der Start ins Jahr 2024 verlief hingegen holprig für den "Djoker". Bei den Australian Open scheiterte er im Halbfinale am späteren Sieger Jannik Sinner, und beim Masters in Indian Wells schied der 36-Jährige bereits in der dritten Runde gegen "Lucky-Loser" Luca Nardi aus. Auf eine Teilnahme am ATP-Masters-Turnier in Miami verzichtete Djokovic. Aktuell bereitet sich der Serbe lieber in seiner Heimat auf die Sandplatz-Saison vor. Seine nächsten Einsätze plant er in Monte-Carlo (7.-14. April) und Madrid (22. April - 5. Mai).