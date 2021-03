Tennis-Teenie klappt auf Platz zusammen

Die erdrückende Hitze in Miami wurde Tennis-Talent Jack Draper zum Verhängnis.

Bei den Miami Open kam es am Donnerstag zu einer Schrecksekunde auf dem Court. Für den erst 19-jähigen Engländer Jack Draper lief sein ATP-Debüt alles andere als gewollt. Gegner auf dem Platz war Michail Kukuschkin (33), doch der wahre Stolperstein zeigte sich erst im Verlauf der Partie. Denn in Florida stellen die heißen Temparaturen die Atlthen auf den Prüfstand. Bereits im ersten Satz musste sich Draper behandeln lassen, in einer Pause wurden Blutdruck und Puls gecheckt.

Der junge Brite spielte weiter, doch die Hitze blieb unerträglich. Beim Satzball für Kukuschkin zum 5:7 folgte dann das Drama: Er bricht zusammen, blieb auf dem Rücken liegen und musste medizinisch betreut werden.

Tennis-Youngster hatte Corona

Draper, der zuletzt noch an Corona litt: „Ich stolperte, weil mir langsam schwindelig wurde. Ich muss mich körperlich noch verbessern. Meine Fitness ist noch nicht die beste.“

Nach einigen Minuten versuchte der Engländer das Match über die Bühne zu bringen, musste jedoch letzten Endes aufgeben.