Thiem plant schon neuen Anlauf für Sand-Saison

Dominic Thiem versucht jetzt über die Fitness, in Form zu kommen.

Zweitrunden-Niederlage in Buenos Aires, Auftakt-K.o. in Rio de Janeiro und Santiago de Cile. Auch beim ATP1000-Klassiker in Indian Wells war in Runde 1 Endstation für den US-Open-Sieger von 2020 - 6:4,4:6,6:7 gegen Adrian Mannarino (FRA). Das "Gute" an der frühen Niederlage in der kalifornischen Wüste: Es bleiben ein paar Tage Zeit, um mit dem ins Team Thiem zurückgekehrten Athletik-Coach Duglas Cordero in Florida zu arbeiten. "Eine Woche intensiv Fitness ist jetzt einmal Priorität", lässt der seit neuestem für das Management zuständige Thiem-Bruder Moritz wissen.

Ernst wird's ab Sonntag beim ATP-1000 Turnier in Miami. Danach geht's zurück auf Sand: Über Estoril (ATP250) und Monte Carlo (ATP1000) will Thiem für das Saisonhighlight in Form kommen: Die French Open starten am 28. Mai.